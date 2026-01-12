Вестник Кавказа

Отключение интернета прокомментировали власти Ирана

Отключение интернета прокомментировали власти Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Решение ввести ограничения на интернет в Иране было принято вынужденно, из-за необходимости обеспечить безопасность, и правительство страны негативно оценивает его.

Ограничение доступа в интернет в Иране – это решение, которое не приветствуется правительством Исламской Республики, рассказала пресс-секретарь правительства ИРИ Фатима Мохаджерани.

Она подчеркнула, что правительство Исламской Республики придерживается позиции о необходимости обеспечения гражданам страны доступа к интернету.

Однако, констатировала представитель правительства, иранские органы безопасности из-за текущей ситуации в стране решили установить ограничения на доступ в интернет.

Мохаджерани уточнила, что правительство рассматривает доступ к интернету как право граждан. Она также выразила надежду на то, что интернет скоро вернется в страну.

Напомним, что сложности с доступом в интернет в Иране начались 8 января, через более чем неделю после начала акций протеста.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
890 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.