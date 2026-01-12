СМИ: Иран снял часть ограничений и разрешил международные звонки

Граждане Ирана, по данным Associated Press, могут звонить за пределы страны, однако международные звонки работают только в одностороннем порядке. Ряд ограничений продолжает существовать, несмотря на небольшое послабление.

Иран снял часть ограничений для граждан, которые теперь смогут совершать звонки за границу, о чем сообщает международное информационное агентство Associated Press, ссылаясь на источники внутри страны.

При этом снятие ограничений телефонной коммуникации не работает в обратную сторону: люди за пределами Ирана не могут связаться с жителями Исламской Республики.

Стоит также отметить продолжающиеся ограничения доступа в интернет, в частности коснувшихся иностранных сайтов. Источники Associated Press отмечают, что общий запрет ко Всемирной паутине не касается именно глобальной сети, в то время как локальные подключения к одобренным правительством сайтам функционируют без явных проблем.

Также остается невозможной отправка текстовых сообщений.