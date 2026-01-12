Вестник Кавказа

Европарламент отказывается от посещений представителями Ирана

Флаг Евросоюза
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Руководство Европейского парламента приняло решение отказать в приеме иранским дипломатам и представителям страны и запретить им наносить любые визиты в здания Европарламента в Страсбурге, Брюсселе и Люксембурге.

Все здания Европейского парламента будут закрыты для приема дипломатов и представителей Ирана, сообщила в одной из соцсетей председатель Европарламента Роберта Метсола.

"Сегодня я приняла решение запретить всем дипломатическим сотрудникам и любым другим представителям Ирана находиться во всех помещениях Европейского парламента"

- Роберта Метсола

Как пояснила глава ЕП, такое решение связано с политикой властей Ирана в отношении демонстрантов, которую Запад считает репрессивной, передает "АиФ".

Напомним, здания Европейского парламента находятся в трех городах Европы: основная часть сессий проходит в Страсбурге (Франция) в здании "Луиза Вайс", рабочие встречи и комитеты - в комплексе Espace Leopold в Брюсселе (Бельгия), а его секретариат расположен в Люксембурге. Европарламент имеет несколько "домашних" площадок, но Страсбург считается его официальной штаб-квартирой для пленарных заседаний. 

