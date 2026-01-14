В Грузии завели уголовное дело после утечки данных о контракте с "Газпромом"

После обсуждения данных о контракте с "Газпромом" в программе оппозиционного телеканала, грузинская Служба госбезопасности возбудила уголовное дело о саботаже и незаконном проникновении в информационную систему.

Утечка данных о контракте, заключенном между грузинским правительством и российской компанией "Газпром", привела к началу уголовного расследования по делу о преднамеренном выведении из строя информационных систем и несанкционированном доступе к данным. Об этом сообщает Служба государственной безопасности Грузии.

"Служба госбезопасности начала расследование по фактам саботажа и незаконного проникновения в компьютерную систему. Причиной начала расследования послужила информация, которая поступила от администрации правительства Грузии о том, что, скорее всего, сайт администрации подвергся кибератаке и разным манипуляциям, целью которых было путем распространения неправильной информации нанести вред государственным интересам Грузии"

– Служба госбезопасности Грузии

Грузинское оппозиционное СМИ Formula News ранее сообщило о публикации на сайте администрации правительства информации о приложении к документу, подписанному премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, в котором содержались данные о совершенных у "Газпрома" закупках природного газа и ценах, по которым данные сделки были заключены. Formula News утверждает, что после освещения данной информации в программе одноименного телеканала с участием Элисо Джариашвили, обнародованные документы были удалены.