Решение США не выдавать гражданам Грузии иммиграционные визы не трагично – Кадагишвили

Грузинский чиновник прокомментировал антиимиграционную политику США, заявив, что люди с грузинским гражданством не стремятся бежать из страны.

В Тбилиси отреагировали на решение американских властей временно прекратить выдачу иммиграционных виз. Об этом информируют средства массовой информации Грузии.

Ираклий Кадагишвили, парламентарий от правящей партии "Грузинская мечта", прокомментировал шаг Вашингтона, отметив, что визы для учебных, экономических, деловых и туристических целей будут выдаваться в обычном режиме.

"Я рад, что Грузия не относится к числу стран, из которых людям приходится бежать. Соответственно, для нас это не должно быть признаком трагедии"

— Ираклий Кадагишвили

Делать преждевременные выводы, по мнению грузинского законодателя, на данном этапе неуместно, ввиду фрагментарности информации со стороны официальных визово-иммиграционных органов США.