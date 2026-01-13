Приостановка выдачи касается только иммиграционных виз США – Госдеп

Временная остановка процесса получения американских виз гражданами 75 государств, включая Россию, распространится только на иммиграционные визы, сообщили в Госдепе.
"Госдепартамент США сделал паузу в обработке заявлений на выдачу иммиграционных виз для 75 стран"
– представитель Госдепа
Что будет происходить с выдачей неиммиграционных виз, дипломат не сообщил, пишет ТАСС.
Изначально о приостановке выдачи виз для граждан 75 стран, включая Россию, сообщил телеканал Fox News, не уточняя, о каких именно визах идет речь.
Позже замглавы пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт пояснил, что, приостанавливая выдачу виз и меняя иммиграционные процедуры, американское внешнеполитическое ведомство собирается использовать свои полномочия, чтобы не допустить въезда потенциальных иммигрантов, которые могут стать обузой для Америки, а точнее - пользоваться пособиями и льготами.