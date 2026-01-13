Приостановка выдачи касается только иммиграционных виз США – Госдеп

В американском Госдепартаменте уточнили информацию о временном прекращении выдачи виз граждан 75 стран мира, в том числе и России: новость касается только иммиграционных виз.

– представитель Госдепа

Что будет происходить с выдачей неиммиграционных виз, дипломат не сообщил, пишет ТАСС.

Изначально о приостановке выдачи виз для граждан 75 стран, включая Россию, сообщил телеканал Fox News, не уточняя, о каких именно визах идет речь.

Позже замглавы пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт пояснил, что, приостанавливая выдачу виз и меняя иммиграционные процедуры, американское внешнеполитическое ведомство собирается использовать свои полномочия, чтобы не допустить въезда потенциальных иммигрантов, которые могут стать обузой для Америки, а точнее - пользоваться пособиями и льготами.