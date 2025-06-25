США приостановили оформление виз для граждан 75 стран, а также РФ

Госдепартамент Соединенных Штатов приостанавливает оформление виз для граждан 75 стран, в том числе россиян, пишут американские СМИ.

Госдеп США вводит временный запрет на выдачу американских виз для граждан 75 государств, в том числе России, сообщает Fox News со ссылкой на источники.

"Пауза начнется 21 января и продлится неопределенный срок до тех пор, пока государственный департамент не проведет повторную оценку процесса оформления виз"

– Fox News

Согласно материалам публикации, теперь консулы должны отказывать в выдаче виз на "основании действующего законодательства до завершения пересмотра процедур проверки и отбора заявителей".

В Российском союзе туриндустрии уже прокомментировали ситуацию: в организации пояснили, что турпоток из России в США при условии приостановки визовой выдачи фактически прекращается на неопределенное время.

Кроме России, в списке стран, граждане которых не смогут получить визы Афганистан, Сомали, Иран, Бразилия и другие.