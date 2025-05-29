Россия отменит въездные визы для туристов из ряда стран

В скором времени Россия отменит въездные визы для визитеров из ряда стран Ближнего Востока и Азии, а также расширит число получателей электронной визы, сообщил на встрече с представителями дипмиссий министр экономического развития России Максим Решетников.
"В апреле подписали соглашение об отмене виз с Оманом. На очереди - Иордания, Мьянма, Бахрейн, ряд других стран Ближнего Востока и Азии. Расширяем список стран на электронную визу: сейчас их уже 64. Рассматриваем возможность введения ее многократного использования"
- Максим Решетников
Также в скором времени вырастет число стран, в которые российские туристы смогут отправиться без виз в составе организованных туристических групп – помимо Ирана и Китая, наших путешественников примут Вьетнам и Индия, отметил министр, передает ТАСС.
Министерство принимает участие в ключевых выставках на Ближнем Востоке и в Азии, а также проводит ознакомительные туры по России для туроператоров и блогеров из Китая, Индии, ОАЭ, Бахрейна, Катара, Омана, Индонезии и Малайзии, - добавил Решетников.