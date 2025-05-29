Россия отменит въездные визы для туристов из ряда стран

Россия готовится к отмене виз с несколькими странами Ближнего Востока и Азии, а также расширяет список стран на электронную визу, в котором находится уже 64 государства, сообщил глава Минэкономразвития страны Максим Решетников.

В скором времени Россия отменит въездные визы для визитеров из ряда стран Ближнего Востока и Азии, а также расширит число получателей электронной визы, сообщил на встрече с представителями дипмиссий министр экономического развития России Максим Решетников.

"В апреле подписали соглашение об отмене виз с Оманом. На очереди - Иордания, Мьянма, Бахрейн, ряд других стран Ближнего Востока и Азии. Расширяем список стран на электронную визу: сейчас их уже 64. Рассматриваем возможность введения ее многократного использования"

- Максим Решетников

Также в скором времени вырастет число стран, в которые российские туристы смогут отправиться без виз в составе организованных туристических групп – помимо Ирана и Китая, наших путешественников примут Вьетнам и Индия, отметил министр, передает ТАСС.

Министерство принимает участие в ключевых выставках на Ближнем Востоке и в Азии, а также проводит ознакомительные туры по России для туроператоров и блогеров из Китая, Индии, ОАЭ, Бахрейна, Катара, Омана, Индонезии и Малайзии, - добавил Решетников.