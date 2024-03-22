Безвизовый режим между Россией и Иорданией одобрил Мишустин

Путешествовать без визы скоро смогут граждане России и Иордании: туристам не придется оформлять визу, если срок поездки не превысит месяц.

Соглашение о безвизовом режиме для туристов скоро будет подписано Россией и Иорданией, такое распоряжение издал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Оно опубликовано на портале правовых актов.

"Одобрить представленный МИДом России согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с иорданской стороной проект соглашения между правительством РФ и правительством Иорданского Хашимитского Королевства о взаимной отмене визовых требований"

– распоряжение

После того, как соглашение Москвы и Аммана будет подписано и новый режим вступит в силу, россияне смогут путешествовать в Иорданию, а граждане Иордании – в Россию, не оформляя визы, если цель поездки – исключительно туризм.

При этом путешествие не должно длиться дольше, чем 30 дней.

За календарный год человек не должен находиться в другой стране больше, чем 90 дней.

Как сообщает АТОР, граждане России могут получить визу, прилетев в Иорданию, это обойдется в $60. Граждане Иордании для поездок в РФ оформлять туристические визы электронно.