Самые красивые места Ближнего Востока: Израиль, Иордания и Ливан

Лучше всего о богатом историческом наследии стран Ближнего Востока расскажут древние города с руинами крепостей и храмов, а природные достопримечательности дополнят впечатления. Расскажем о самых красивых и значимых местах Израиля, Иордании и Ливана.

Ближний Восток представляет собой гобелен, сотканный из разных культурных и природных ландшафтов. Пустыни в странах региона простираются на многие километры, а в лабиринтах шумных восточных базаров можно потеряться.

Израиль будет интересовать людей всегда, хотя каждый путешественник выбирает его по своим причинам: будь то культурное наследие или паломничество, оздоровление или кухня.

будет интересовать людей всегда, хотя каждый путешественник выбирает его по своим причинам: будь то культурное наследие или паломничество, оздоровление или кухня. Кроме посещения всемирно известной Петры в Иорданию едут, чтобы увидеть одну из самых красивых пустынь мира, но эта страна таит в себе и другие сюрпризы.

едут, чтобы увидеть одну из самых красивых пустынь мира, но эта страна таит в себе и другие сюрпризы. В Ливане средиземноморские пляжи сочетаются с горными хребтами, но особое очарование стране придают древнеримские и финикийские руины, а также многообразная культура.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Иерусалим - Израиль

Иерусалим по праву можно назвать один из самых красивых городов Ближнего Востока. Почитаемый евреями, христианами и мусульманами Иерусалим вмещает в себя тысячелетия исторического опыта. В старом городе соседствуют Храм Гроба Господня и Аль-Акса, а недалеко от Стены Плача сверкает золотой Купол Скалы. Кроме Храмовой горы один из самых заметных силуэтов на горизонте Иерусалима - это древняя крепость Башня Давида. Цитадель расположена на стратегической высоте между восточным и западным Иерусалимом, недалеко от Яффских ворот.

Петра - Иордания

Это место в представлении не нуждается, но объективно ни один список самых красивых мест Ближнего Востока не может обойтись без него. Первый взгляд на Петру запоминается на всю жизнь, поскольку прежде чем приблизиться к скальному храму Эль-Азне, нужно пройти через узкий каньон Эль-Сик. И только потом во всей красе предстает великий затерянный город, где из скалы вырисовывается изящно вырезанный в скале фасад “Сокровищницы фараона”. Но это лишь один из десятков великолепных храмов и гробниц, разбросанных по ущельям этой местности. Петра - не только всемирно известный археологический объект, но и единственное из “новых семи чудес света” на Ближнем Востоке. В бывшей столице Набатейского царства сохранились остатки древних гробниц, дворцов и храмов, построенных из красно-розового песчаника. Обратить внимание стоит на храм Аль-Дейр, Дворцовые гробницы и Каср аль-Бинт.

Мертвое море - Израиль и Иордания

Мертвое море - это самое низкое место на Земле, а содержание соли в его водах примерно в 10 раз выше, чем в обычной морской воде. Один из ближайших пляжей для посещения из Иерусалима называется Калия. На этом пляже есть все необходимое, включая спасателей, ведь купание в Мертвом море - задача непростая и утонуть там можно, но пляж платный. Грязь Мертвого моря, которое на самом деле озеро, славится косметическими и целебными свойствами. А благодаря высокому содержанию соли берега водоема заполнены причудливыми соляными отложениями.

Вади-Рам - Иордания

Расположенная на южной окраине Иордании Вади-Рам, прозванная из-за своих невероятных пейзажей Лунной долиной - одна из самых красивых пустынь в мире. Исследовать ее можно на джипе, верблюде или даже воздушном шаре. Чтобы увидеть яркое звездное небо, в пустыне на ночь останавливаются в лагере бедуинов или в кемпинге. Пейзажи в Вади-Рам немного потусторонние с красными песчаными дюнами, высокими каньонами и скальными образованиями из песчаника. Оттенки пустыни меняются от темно-оранжевых на рассвете до пурпурных в сумерках. Поэтому, как и Петра, эта пустыня часто появлялась в популярных кинокартинах. В Вади-Рам также есть наскальные рисунки и набатейские храмы.

Библ - Ливан

Расположенный всего в 30 км от столичного Бейрута Библ - это настоящая жемчужина Ливана. Этот город располагал самым крупным портом древности. А с крепости Библос, построенной крестоносцами в XII веке, которая соседствует с древнеримскими руинами, открывается красивый вид на город, расположенный на берегу Средиземного моря.

Масада - Израиль

Национальный парк Масада, расположенный в центральном Израиле, получил название в честь легендарной крепости Масада, возвышающейся над Мертвым морем и Иудейской пустыней. На вершину скалы к крепости поднимаются либо пешком (около часа), либо на канатной дороге, построенной чтобы спасти туристов от подъема в периоды летней жары.

Баальбек - Ливан

Руины Баальбека при римлянах назывались Гелиополис, но Баальбек существовал задолго до того, как город завоевали не только римляне, но и Александр Македонский. Но в основном Баальбек известен древнеримским храмовым ансамблем. Храм Юпитера, теперь почти полностью разрушенный, когда-то был самым большим языческим храмом Древнего Рима. Однако храм меньшего размера, посвященный Вакху, сохранился прекрасно, а его высота в полтора превышает высоту колонн афинского Парфенона. Баальбек находится менее чем в двух часах езды от Бейрута. Другие важные достопримечательности Баальбека: Трилитон Баальбека, Южный камень и храм Венеры.

Джераш - Иордания

Джераш расположен в 52 км от Аммана, то есть в часе езды. Джераш называют “ближневосточными Помпеями”, и не зря. Хотя руины Джераша не были уничтожены извержением вулкана, планировка и структура древнего города имеют много общего с Помпеями. Это также одно из крупнейших римских руин за пределами Европы. Территория Джераша, занимаемая руинами, достаточно обширна - одна из самых больших за пределами Рима. К местам, которые нельзя пропустить, относятся Овальная площадь, храм Артемиды, арка Адриана, улица с колоннами, ипподром и амфитеатр.