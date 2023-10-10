Башня Давида: где можно узнать реальную историю Иерусалима

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Башня Давида - древняя укрепленная цитадель Иерусалима - открылась после многолетнего ремонта этим летом. Расскажем, почему эта крепость занимает особое место среди главных достопримечательностей старого города, что там можно увидеть и как ее посетить.

Во времена обострения конфликтов важность изучения прошлого опыта и исторических событий возрастает. Несмотря на то, что сейчас туризм отошел в Израиле на последнее место, когда военная угроза исчезнет и улицы города вновь заполнятся туристами, многие захотят посетить музей истории Иерусалима, расположенный в башне Давида.

Башня Давида - это древнее укрепление в старом городе Иерусалима, которое было построено еще при династии Хасмонеев и расширено при Ироде Великим. За свою долгую историю крепость достраивалась и перестраивалась, но начиная с османского периода в XVI веке ее структура уже не менялась, проводились только реставрации.

Где находится Башня Давида?

В Израиле Башню Давида называют цитаделью или мецудой. Крепость расположена рядом с Яффскими воротами при въезде в старый город Иерусалима, в конце пешеходной части Мамиллы - одного из городских районов.

Когда и кем была построена Башня Давида?

Башню Давида, построенную во II веке до н. э., укрепляли с древних времен. Строительство велось на основе ряда других укреплений, первые из которых были построены при хасмонейской династии царей. Более поздние укрепления относятся к иродианскому, византийскому и раннемусульманскому периодам.

Между 37 и 34 годами до н. э. Ирод для защиты своего дворца добавил к цитадели три башни. К настоящему моменту сохранилось только основание одной из этих башен. Посетители музея могут увидеть разные периоды строительства: большие камни внизу были заложены при Ироде, а камни поменьше наверху относятся к периоду мамлюков.

Эти древние укрепления упоминаются древнееврейским историком Иосифом Флавием, описывающим осаду Иерусалима римлянами в 70 году н. э. Хотя римляне разрушили город, эти башни были оставлены как память о массивных укреплениях, которые они преодолели, и в качестве казармы для римских солдат.

Частично разрушалась цитадель во время завоевания арабами в VII веке, перестраивалась крестоносцами в XI, мамлюками в XIII веке. Нынешний облик цитадели относится примерно к XIV веку. В дальнейшем крепость была расширена турками-османами между 1537 и 1541 годами и в течение 400 лет использовалась в качестве гарнизона, а между 1635 и 1655 годами был пристроен минарет.

Почему цитадель называют Башней Давида?

Башней Давида византийцы называли сохранившуюся башню Ирода, полагая, что это часть дворца царя Давида, хотя на самом деле это не так. Позже Башней Давида стали называть минарет XVII века, построенный османами. А со временем это название распространилось на всю цитадель.

Сколько стоит билет в музей истории Иерусалима?

В 1989 году в Башне Давида был открыт музей истории города. Расположенный в цитадели музей Башни Давида содержит экспонаты, наглядно демонстрирующие многие тысячелетия истории Иерусалима, но также и самые последние интерактивные технологии. Посетители могут осмотреть внутренний двор с археологическими артефактами и залы музея, а также насладиться панорамным видом со смотровой площадки на вершине башни "Фасаил". Это единственная частично уцелевшая башня крепости, изначально Ирод пристроил к цитадели три башни, назвав их в честь жены, брата и друга.

В музее, открывшемся после лет реконструкции, доступны экскурсии на иврите и английском языке длительностью полтора часа, дающие полное представление об истории Иерусалима и его значении в иудаизме, христианстве и исламе. Есть аудиогид на русском языке. Билет на экскурсию также включает в себя входной билет в музей: взрослый - 50 шекелей, студенческий - 40 шекелей, другие льготные категории, включая детский - 25 шекелей.

Во время экскурсии по залам музея подробно рассказывается об истории Иерусалима, начиная с ханаанских времен. В том числе и том, почему Иерусалим - этой священный город для иудаизма, христианства и ислама.

Кроме того проводятся вечерние звуковые и световые шоу продолжительностью около 40 минут.

Стоимость посещения вечернего представления для взрослого - 67 шекелей (детский - 57 шекелей, студенческий - 62 шекеля).

Можно приобрести комбинированный билет на посещение музея и представления за 102 шекеля (детский - 75 шекелей, студенческий - 90 шекелей).

Проживающим в отелях города часто предоставляется скидка 15%.

Часы работы музея истории Иерусалима:

С понедельника по четверг, суббота: с 9:00 до 17:00 (также еврейские праздники);

Воскресенье: с 12:00 до 20:00;

Пятница: с 9:00 до 14:00.