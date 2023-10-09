Что такое османские стены Иерусалима и почему они важны?

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Сегодня после очередной атаки ХАМАС прозвучали взрывы в Иерусалиме и других городах Израиля. В ходе военных действий также всегда есть риск того, что пострадает культурное наследие стран-участниц конфликта. Одно из наиболее важных строений старого Иерусалима - крепостные стены, построенные при Османской империи.

О ценности Иерусалима говорить не приходится, это один из самых важных городов мира с религиозной и культурной точки зрения. Значимость и разнообразие памятников архитектуры, создававшихся в Иерусалиме с древнейших времен, возлагает на человечество ответственность за их сохранение.

Иерусалим - это один из древнейших городов мира, упоминание о котором вызывает глубокие переживания как у религиозных паломников, так и туристов, изучающих культурные и исторические особенности региона. Это город имеет первостепенное историческое и религиозное значение для многих. Иерусалим - один из самых красивых городов региона, в первую очередь благодаря удивительному старому городу.

Есть много веских причин, по которым старый город Иерусалима был включен в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО еще в начала 1980-х. А в нескольких минутах езды от Иерусалима, который называют "сердцем мира" находится библейский Иерихон, также претендующий на титул самого древнего постоянно населенного города в мире.

Кто построил крепостные стены Иерусалима?

Иерусалим - один из старейших городов на земле, который был обнесен стенами еще в среднем периоде бронзового века. Вокруг исторического центра Иерусалима еще можно увидеть фрагменты более древних городских стен. Но самая древняя часть Иерусалима - Город Давида - на самом деле расположена за пределами крепостной стены.

Иерусалим разрушался несколько раз, в том числе вавилонянами в VI веке до н. э. и римлянами в 70 году н. э. После воцарения здесь римлян стены строились при Ироде Великом, позже стены строили византийцы, начинали строить крестоносцы.

В XVI веке Иерусалим стал частью Османской империи. Разрушенные стены Иерусалима были отстроены османским султаном Сулейманом I Великолепным между 1537 и 1542 годами, именно их и видит каждый, кто приезжает в Иерусалим.

Стены имеют длину чуть более 4 км, высоту - от 5 до 15 метров и ширину - от 2 до 5 метров. Эти средневековые стены впечатляют и по сей день.

Что такое ворота Иерусалима?

В старый город можно попасть через семь ворот:

Новые ворота

Дамасские ворота

Яффские ворота

Мусорные ворота

Ворота Ирода

Львиные ворота

Сионские ворота.

Но есть и входы, которые были замурованы, включая самые известные Золотые ворота, пройти сквозь них нельзя с 1541 года.

Один из самых впечатляющих участков иерусалимской стены - Дамасские ворота, расположенные на северо-западной стороне старого города на древней дороге, ведущей в Дамаск. Обращенные на север ворота служат главным входом в мусульманский квартал. Ворота были построены в 1537 году на фундаменте древнеримских ворот I века до н.э.

Как попасть на крепостные стены Иерусалима?

Снаружи иерусалимские стены можно осмотреть бесплатно, но внутри обойти их по периметру получится только частично. Поэтому один из лучших способов осмотра - прогулка прямо по крепостным стенам. Северный участок стены идет от Яффских ворот до Львиных ворот, а более короткий южный участок идет от Башни Давида возле Яффских ворот до Сионских и Мусорных ворот. Билет на оба участка стены можно приобрести в информационном бюро у Яффских ворот: взрослый - 25 шекелей, детский, студенческий и пенсионный - 12 шекелей.

Крепостные стены старого Иерусалима на данный момент находятся в отличном состоянии, и можно только выразить надежду, что это не изменится.