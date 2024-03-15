Самые красивые места Ближнего Востока: Иран и Египет

Благодаря множеству туристических направлений популярность Ближнего Востока продолжает расти. Расскажем о самых красивых и интересных местах Ирана и Египта, начиная с античных руин и заканчивая природными чудесами островов Персидского залива.

Ежегодно страны Ближнего Востока посещают миллионы туристов и религиозных паломников. Очарование древних городов, природные чудеса и местный колорит делают этот регион все более предпочтительным местом отдыха.

Иран - одно из самых недооцененных мест региона с точки зрения туризма. Он известен в первую очередь потрясающей исламской архитектурой, но природные ландшафты республики тоже довольно разнообразны. А Египет в представлении не нуждается, коралловые рифы, теплое море и древние пирамиды давно заслужили особое место в сердцах российских туристов.

Абьяне - Иран

Одно из самых красивых и интересных поселений в Иране - это "красная" деревня Абьяне, расположенная в горах Каркас в провинции Исфахан. Это одна из старейших деревень Ирана, она была основана около 2 тысяч лет назад. Абьяне - аутентичное место со своими обычаями и традиционной одеждой. К исламу от зороастризма местные жители перешли только в XVI-XVIII веках. Буро-красный цвет деревни обусловлен глиной, которой покрывали дома из сырцового кирпича, благодаря чему Абьяне гармонирует с окружающей природой, ведь скалы в этой местности часто тоже имеют такой цвет.

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Помимо прогулок по узким улицам, посетители деревни увидят руины крепости, древний резервуар для воды и мечеть, по дороге можно заехать в зороастрийский храм. На общественном транспорте до Абьяне не доехать, только на машине, например из Кашана, Натанза или Исфахана. Поскольку эта деревня уже давно превратилась в культурно-этнографический центр, а также там периодически ведутся археологические раскопки, за посещение Абьяне иностранцам необходимо заплатить сумму в размере 200 тысяч риалов (430 рублей).

Оазис Сива - Египет

Оазис Сива в Западной пустыне (часть Сахары) - одно из самых незабываемых мест для посещения в Египте, расположенный всего в 50 км от границы с Ливией. Единственный способ добраться до Сивы - поехать на машине или совершить 10-часовую поездку на автобусе из Каира. Этот исторический город-оазис хранит уникальную культуру амазигов (берберов).

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Когда-то оазис был известен как "земля пальм", да и сейчас жителей в Сиве в 10 раз меньше, чем пальм. Самое интересное здесь - старый город Сивы с крепостью и глинобитными домами, руины храма оракула, бассейн Клеопатры, соленые озера и некрополь "Гора мертвых".

Остров Кешм - Иран

Иранский Кешм это самый крупный остров в Персидском заливе. Из-за стратегического расположения в Ормузском проливе Кешм всегда был важным торговым и навигационным центром. Нетипичная природа и геологические ландшафты, богатые ремесленные традиции - несколько причин, чтобы исследовать Кешм.

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На острове можно посетить мангровые леса Хара, которые притягивают перелетных птиц не только со всего Ирана, но из многих стран мира. Внимания заслуживает ущелье Чах-Кух, расположенном в северо-западной части Кешма, и самая длинная в мире соляная пещера в Намакдане (6850 метров).

Долина Царей - Египет

Фоном для археологических раскопок в египетской Долине царей служат впечатляющие скалы ущелья. Легендарная Долина царей - это одно из самых значимых исторических мест Египта, поскольку здесь были построены гробницы для многих великих фараонов, включая Тутанхамона и Аменхотепа III.

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Новые открытия здесь случаются и теперь. В локацию на западном берегу Нила можно добраться по реке, на поезде или автобусе из Каира.

Шираз - Иран

Один из иранских городов Великого Шелкового пути Шираз известен как город поэтов и ухоженных садов с фруктовыми деревьями. Многие считают Шираз самым красивым городом Ирана. Наследие Шираза восходит как минимум к 2000 году до н.э. На протяжении большей части своей истории Шираз был центром региональной торговли, а теперь это крупнейший город провинции Фарс. В Ширазе множество потрясающих мест, особенно красивых мечетей и садов.

Мечеть Насир оль-Мольк, также известная как Розовая мечеть, расположена недалеко от мавзолея Шах-Черах. Эта удивительная мечеть была построена при династии Каджаров. Когда солнечный свет проникает в окна мечети, весь зал раскрашивается яркими цветными узорами. Сад Эрам входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО как один из персидских садов.

Храм Эдфу - Египет

Круиз по реке Нил от Луксора - отличный способ увидеть главные объекты наследия Верхнего Египта, включая храм в Ком-Омбо, храм Хнума в Эсне и Асуанскую плотину. Город Эдфу (Идфу) расположен примерно в 100 км к югу от Луксора, обычно там делают первую остановку. Существовавший с древнейших времен храм Гора в Эдфу начали восстанавливать в 237 году до н. э. при династии Птолемеев, а закончилось строительство почти 200 лет спустя.

Это очень важный археологический объект, поскольку он хорошо сохранился, к тому же это крупнейший храм Гора и второй крупнейший храм в Древнем Египте. Поскольку храм в Эдфу расположен на возвышенности, он не был поврежден наводнением, которое разрушило многие другие здания в этом районе.

Остров Ормуз - Иран

Остров Ормуз, также известный как "Разноцветный остров" - это один из самых красочных и красивых островов не только в Иране, но и на Ближнем Востоке. Ормуз, который также называют радужным островом, расположен в провинции Хормозган на самом юге Ирана. Путешествие по этому небольшому острову вызывает ассоциации с местами съемок фантастического фильма. В Ормузе нет даже автомобилей - по острову можно передвигаться только пешком, на велосипеде, мотоцикле или рикше.

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Три самых интересных места на острове - это Красный пляж, Радужная долина и Долина статуй. Красный пляж назван так из-за красного песка, который также окрашивает морскую воду в розовато-красноватый цвет. Радужная долина сочетает в себе множество оттенков. Долина статуй - это еще одно туристическое место, где гигантские скалы под воздействием природных стихий приобрели причудливые формы. Но если не поразят пейзажи Ормуза, это сделает местная кухня, ведь самое популярное блюдо рыбное рагу - такого же красного цвета, как пляж, потому что в качестве приправы используется горный грунт и местная соль.