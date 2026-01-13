Самолет "Аэрофлота" не пустили в Тегеран

Рейс из Москвы в Тегеран российской авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший минувшей ночью в иранскую столицу из Шереметьево, вынужден был вернуться в аэропорт вылета после закрытия неба Ирана.

Российский самолет, выполняющий рейс SU 514 из Москвы в Тегеран, так и не долетел до иранской столицы и вынужден был вернуться в аэропорт "Шереметьево" после сообщения о закрытии воздушного пространства Ирана.

"Рейс в Тегеран SU 514 - Возврат в "Шереметьево"

- сообщение

Самолет Airbus A321 крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" поднялся в воздух из "Шереметьево" в 23:06 мск, долетел до Волгоградской области, после чего развернулся и направился в Москву, передает РИА Новости.

В 01:54 мск самолет уже начал снижаться и заходить на посадку в "Шереметьево".

Напомним, ранее мы писали о том, что власти Ирана закрыли воздушное пространство над страной на несколько часов из-за протестов. Приказ о закрытии неба был издан руководством Исламской Республики рано утром 15 января. Затем запрет был продлен до 06:30 мск для всех полетов, кроме международных рейсов в или из Ирана, имеющих разрешение.