Воздушное пространство закрыли в Иране

Иранское руководство закрыло небо над страной из-за протестных акций. Соответствующий указ был издан несколько часов назад.

Власти Ирана закрыли воздушное пространство над страной на несколько часов из-за протестов. Об этом свидетельствует сервис Flightradar24.

Приказ о закрытии неба был издан руководством Исламской Республики рано утром 15 января.

По данным Flightradar24, в настоящее время полеты над Ираном доступны лишь международным рейсам, которые обладают специальным разрешением.

Данная рекомендация действительна чуть более двух часов.

Напомним, в конце декабря 2025 года Иран охватили масштабные протесты из-за девальвации национальной валюты и высокой инфляции. После призывов, которые сделал в начале января Реза Пехлеви, сын свергнутого в 1979 году иранского шаха, протесты усилились.