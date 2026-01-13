Экономика Грузии вырастет на 5,5% в 2026 году - Всемирный банк

Согласно прогнозам Всемирного банка, в текущем году экономика Грузии продолжит расти, достигнув уровня 5,5%. Кроме того, ожидается, что подписание мира между Азербайджаном и Арменией будет способствовать интеграционным процессам в регионе.

В 2026 году рост грузинской экономики ожидается на уровне 5,5%, такие прогнозы выдвинул Всемирный Банк.

Этот показатель на 0,5% выше прогноза, изложенного в государственном бюджете Грузии на текущий год.

Кроме того, Всемирный банк в целом отметил тенденции темпов роста на экономики Южном Кавказе в 3,3%.

Ожидается, что мирное соглашение между Баку и Ереваном сможет укрепить стабильность в регионе и будет способствовать углублению региональной интеграции.

Также Всемирный банк прогнозирует нормализацию экономической активности как в Грузии, так и в Армени, особенно, в сравнении с высокими показателями предыдущих лет.