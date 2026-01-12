Вестник Кавказа

Всемирный банк дал прогноз по росту ВВП Азербайджана в этом году

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Аналитики Всемирного банка оценили экономический потенциал Азербайджана в ближайшие два года, а также назвали факторы, которые повлияют на экономику страны.

Эксперты Всемирного банка сделали прогноз по росту ВВП Азербайджана в этом году. Согласно оценкам, экономика АР должна вырасти на 1,8%  в этом году. 

В следующем году эксперты ВБ прогнозируют рост ВВП страны на 1,7%. В целом экономический потенциал стран Южного Кавказа оценен в 3,3% роста в этом году и 3,1% – в 2027 году. 

Согласно прогнозу аналитиков, на ситуацию в экономике АР повлияет снижение объемов добычи энергоресурсов, а также падение мировых цен на нефть. 

Минэкономики АР дает более оптимистичный прогноз. Согласно оценкам экономического ведомства Азербайджана, рост экономики страны в этом году должен составить 2,9%.

