Всемирный банк дал прогноз по росту ВВП Азербайджана в этом году

Аналитики Всемирного банка оценили экономический потенциал Азербайджана в ближайшие два года, а также назвали факторы, которые повлияют на экономику страны.

Эксперты Всемирного банка сделали прогноз по росту ВВП Азербайджана в этом году. Согласно оценкам, экономика АР должна вырасти на 1,8% в этом году.

В следующем году эксперты ВБ прогнозируют рост ВВП страны на 1,7%. В целом экономический потенциал стран Южного Кавказа оценен в 3,3% роста в этом году и 3,1% – в 2027 году.

Согласно прогнозу аналитиков, на ситуацию в экономике АР повлияет снижение объемов добычи энергоресурсов, а также падение мировых цен на нефть.

Минэкономики АР дает более оптимистичный прогноз. Согласно оценкам экономического ведомства Азербайджана, рост экономики страны в этом году должен составить 2,9%.