Анкара и Абу-Даби расширяют сотрудничество

Глава МИД Турции Хакан Фидан, находящийся с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, провел встречи с руководством ОАЭ в Абу-Даби, обсудив расширение сотрудничества двух стран.
Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян принял в своей резиденции в Абу-Даби главу МИД Турции Хакана Фидана, сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.
Также Хакан Фидан также провел встречу со своим коллегой - министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, сообщил посол Турции в Абу-Даби Лютфуллах Гекташ, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.
В ходе встреч стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы двусторонних отношений между Турцией и ОАЭ, а также вопросы укрепления сотрудничества и расширения совместной деятельности в различных сферах, - говорится в сообщении.