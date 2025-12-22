В Минстрое России назвали победителей конкурса "Елки России"

Лучшими новогодними елками страны стали лесные красавицы, установленные в Чечне и Кабардино-Балкарии: елка в чеченской Шелковской собрала больше всех голосов, а елка в Майском стала лучшей в номинации "Память поколений".

Новогодние елки, установленные в чеченском городе Шелковская и в кабардино-балкарском городе Майском, стали лучшими по итогам Всероссийского конкурса "Елки России", сообщили в пресс-службе Минстроя РФ.

"Символ Нового года в Шелковской (Чечня) собрал больше всех зрительских голосов в номинации "Елка России в малом городе или населенном пункте" - 19 560. Победителями среди крупных и средних городов стали Санкт-Петербург, Кронштадт и Щекино в Тульской области"

- Минстрой РФ

Город Майский (Кабардино-Балкария) отмечен как лучший в специальной номинации "Елка России. Память поколений", передает портал "Это Кавказ".

Всего на конкурс, который организовали Минстрой России совместно с Ассоциацией разработчиков проектов развития территорий, АНО "Креативная экономика", Всероссийской ассоциацией развития муниципального самоуправления при поддержке администрации президента РФ, поступило 240 заявок, из которых до голосования были допущены 215 из 69 субъектов страны.