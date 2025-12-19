Как украшали елки: от восковых свечей до космических ракет

Глобальный рынок елочных украшений оценивается в $8,5 млрд долларов: такую сумму люди тратят ежегодно, чтобы украсить елки перед Новым годом и Рождеством. Кто придумал украшать елку на Новый год, как появилась электрическая гирлянда, почему в Советском союзе елочные украшения были в виде овощей?

Гирлянды, стеклянные шары, фигурки животных и героев фильмов из стекла и пластика, фабричные и ручной работы - сегодня для создания новогоднего настроения доступно все, но так было не всегда.

Кто первым украсил елку?

Германия и Латвия соревнуются за звание страны, которая первой в мире начала украшать рождественские деревья. Не исключено, что традиция зародилась практически одновременно в обоих государствах в конце XV - начале XVI века. Латвийские историки утверждают, что в 1510 году члены рижской купеческой гильдии закрепили на дереве (каком не уточняется) искусственные розы - предположительно первые рождественские украшения - станцевали вокруг дерева, а затем его сожгли. Ритуал сожжения пришел из традиций празднования зимнего солнцестояния - Йоля. Позже, конечно же, рождественские деревья специально не жгли, правда, иногда они все-таки горели, но уже по другой причине.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Опасные елочные огни

Сегодня большинство елочных украшений не представляет опасности, если с ними правильно обращаться, а вот в эпоху Средневековья, когда вечнозеленые деревья только начали завоевывать сердца западных христиан, ситуация обстояла иначе. Историки сходятся во мнении, что первыми массовыми ”игрушками на елку” стали обыкновенные свечи, а придумал такое украшение Мартин Лютер - создатель протестантизма. Считается, что прогуливаясь однажды зимним вечером, он увидел, как красиво мерцают звезды среди хвойных деревьев. Придя домой, он решил поставить елку в одной из комнат, укрепив на ней зажженные свечи. Традиция украшать рождественские ели свечами прижилась, несмотря на очевидную пожароопасность, и просуществовала несколько веков. В начале XVIII века свечами стали украшать елки и в Российской империи по указу Петра I.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Яблоки на елке?

К счастью, не только свечами жители Германии декорировали рождественские деревья. К XVII веку самым распространенным елочным украшением стали яблоки. Почему? Все дело в том, что накануне Рождества, 24 декабря, в церквях страны разыгрывали ”чудесные представления”, единственным реквизитом которых были еловые ветки с развешанными на них яблоками. Они были отсылкой к истории Адама и Евы, день которых как раз и отмечался 24 декабря, а представления служили способом познакомить неграмотное на то время население с Библией. Яблоки в качестве новогоднего украшения со временем перешли из церкви в дома обычных немцев.

И украшение, и угощение

В XVIII веке рождественские ели в Германии и Австрии претерпели изменения. Во-первых, в качестве рождественского дерева стали использовать верхушки хвойных деревьев, которые подвешивали к потолку сверху вниз. Во-вторых, к традиционным яблокам добавились орехи, фрукты и сладости, в том числе имбирное печенье. В результате рождественские деревья, радовавшие и взрослых и детей, стали называть ”сахарными”.

Первый елочный шар своими руками

К середине XIX века среди елочных украшений были распространены не только фрукты и сладости, но также ленты из бумаги и светоотражающей металлический фольги - предтеча новогоднего ”дождика”. Такие украшения называли ”ангельскими волосами” или мишурой. Между тем яблоки по-прежнему оставались главной елочной игрушкой как минимум до 1847 года. Считается, что в том году в Германии случился неурожай яблок и жители страны рисковали остаться без украшений к Рождеству, однако ситуацию спас стеклодув Ханс Грайнер из городка Лауша в Восточной Германии, который первым в мире придумал делать стеклянные игрушки на елку. Скорее всего, эта история не более чем красивая легенда, а изобретение елочных шаров, в том числе в форме фруктов и орехов, покрытых изнутри специальным составом из нитрата серебра и сахарной воды, принесло мастерам из Лауши всемирную популярность: уже к 1870 году стеклянные игрушки стали производиться в промышленных масштабах и экспортировались в Великобританию, США и Российскую империю.

От коммутатора до электрической гирлянды

Еще одно популярное елочное украшение, гирлянда, появилось, благодаря технологическому прогрессу. К концу XIX века мир уже пользовался таким благом цивилизации, как телефон. Для связи использовался коммутатор, оборудованный небольшими лампочками. Одному из сотрудников американской телефонной компании, который работал на коммутаторе и постоянно разглядывал его лампочки, однажды пришла в голову идея украсить ими новогоднюю елку. Так мир, благодаря телефону, получил электрические гирлянды.

Клинская елочная игрушка

До конца XIX века большинство елочных украшений в Российской империи были привозными и стоили очень дорого. Местное производство началось только в конце 1880-х годов в городе Клине, где стеклодувы, ранее работавшие на фабрике, освоили мастерство изготовления новогодних игрушек, в том числе шаров, фигурок животных и персонажей сказок. Так в России, благодаря ремесленникам-умельцам, появилось понятие ”Клинская елочная игрушка” и первые стеклянные игрушки местного производства. Сегодня преемники первых в стране мастеров елочных игрушек работают на предприятии ”Елочка”, созданном в 1970 году.

Елочная игрушка как отражение эпохи

Несмотря на профессионализм клинских мастеров и в целом растущую популярность традиции наряжать елку на Рождество, после Революции отношение к новогодним праздникам стало считаться данью капиталистическому строю. К концу 1920-х годов от религиозных праздников, в том числе Рождества, отказались, и, соответственно, производством елочных игрушек никто не занимался. К счастью, к середине 1930-х годов елки вернулись в Советский союз, правда, уже не рождественские, а новогодние, а вместе с ними и елочные украшения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Начали появляться Деды Морозы и Снегурочки - нововведение советской эпохи, появилась советская красная звезда в качестве навершия. В годы Великой Отечественной войны производство елочных игрушек почти полностью сошло на нет, но нередко люди делали их сами, из тех материалов, которые были доступны, включая вату. В 1950-е годы среди елочных украшений СССР появились сказочные герои и звери, а в 1960е - игрушки, отражающие успех страны в сфере освоения космоса, в том числе спутники и ракеты, а игрушки в форме всевозможных фруктов и овощей служили демонстрацией достижений страны в сельском хозяйстве.