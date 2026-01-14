Вестник Кавказа

Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Иран

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Гражданам РФ рекомендовали избегать поездок в Иран на фоне продолжающихся беспорядков. Минэкономразвития также дало рекомендации для тех россиян, которые отправились в ИРИ.

Минэкономразвития России рекомендовало россиянам воздержаться от визита в Иран в туристических или иных целях. Ведомство также представило рекомендации тем, кто уже находится на территории Исламской Республики. 

Российским гражданам рекомендуется избегать массовых собраний. Также рекомендуется избегать районов, где находится военная инфраструктура, а также государственные объекты. Россияне также должны следить за ситуацией и информационной сводкой из официальных источников. 

Граждане РФ должны избегать использования фото- и видеокамер, особенно это касается важных объектов военной, энергетической и транспортной инфраструктуры. 

Ведомство призвало подключиться к оповещению россиян туроператоров.   

Напомним, что в Иране с конца декабря продолжаются антиправительственные протесты, которые местами перешли в беспорядки с силовым противостоянием стражам порядка.  

