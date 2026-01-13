Россия может стать посредником в переговорах США и Ирана – Слуцкий

Россия готова стать посредником в процессе урегулирования ирано-американского кризиса, такое заявление сделал глава комитета Госдумы по международным делам и лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
Соответствующий материал опубликовала российская газета "Известия".
"Россия последовательно выступает за дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Ирана и против вмешательства во внутренние дела страны. Тем более силового"
– Леонид Слуцкий
Он отметил, что Россия готова оказывать максимальное содействие переговорам на всех уровнях.
Кроме того, глава партии ЛДПР подчеркнул, что Иран является стратегическим партнером России, поэтому Москва заинтересована в скорой деэскалации ситуации.
В данный момент Россия остается на связи со своими американскими и иранскими коллегами, уточнил Слуцкий.