Азербайджан многократно нарастил закупки живых животных у России

Азербайджан многократно нарастил закупки живых животных у России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поставки мелкого и крупного рогатого скота из России в Азербайджан, по данным Россельхознадзора, за 2025 год выросли в несколько десятков раз.

За минувший год Россия многократно увеличила экспорт крупного и мелкого рогатого скота в Азербайджан, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные информсистемы "ВетИС".

"Поставки КРС (крупного рогатого скота - ред.) в Азербайджан увеличились на 65,2% с 38,6 до 63,8 тыс голов"

– Россельхознадзор

Что касается мелкого рогатого скота, то его в Азербайджан было импортировано 116,7 тыс голов. 

Кроме того, значительно увеличил объемы закупок живых животных у России Узбекистан, который приобрел 106,6 тыс голов крупного рогатого скота и 36,1 тыс голов мелкого. Кыргызстан закупил до 24 тыс голов КРС, Грузия – до 5,7 тыс голов МРС.

