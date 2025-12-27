Азербайджан многократно нарастил закупки живых животных у России

Поставки мелкого и крупного рогатого скота из России в Азербайджан, по данным Россельхознадзора, за 2025 год выросли в несколько десятков раз.

За минувший год Россия многократно увеличила экспорт крупного и мелкого рогатого скота в Азербайджан, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные информсистемы "ВетИС".

"Поставки КРС (крупного рогатого скота - ред.) в Азербайджан увеличились на 65,2% с 38,6 до 63,8 тыс голов"

– Россельхознадзор

Что касается мелкого рогатого скота, то его в Азербайджан было импортировано 116,7 тыс голов.

Кроме того, значительно увеличил объемы закупок живых животных у России Узбекистан, который приобрел 106,6 тыс голов крупного рогатого скота и 36,1 тыс голов мелкого. Кыргызстан закупил до 24 тыс голов КРС, Грузия – до 5,7 тыс голов МРС.