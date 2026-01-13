Анкара состоит в диалоге с Вашингтоном и Тегераном – СМИ

Власти Турции имеют значительные контакты со своими коллегами из Соединенных Штатов и Ирана с целью участия в урегулировании кризиса между Вашингтоном и Тегераном, пишет турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на источники.
"Турецкие дипломатические источники заявили в среду, что Анкара связывалась с обеими странами с целью добиться деэскалации ситуации"
– Daily Sabah
Издание информирует о том, что глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан уже дважды созванивался со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи для обсуждения перспектив снижения напряженности между Ираном и США.
Кроме того, американский телеканал CNN также информировал о контактах Анкары и Вашингтона, охарактеризовав их как "слишком медленные". В частности, американские СМИ выражали мнение о том, что уже может быть "слишком поздно", комментируя стремление Турции участвовать в процессе американо-иранского кризиса.