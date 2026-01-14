Москва рассчитывает на визит Уиткоффа и Кушнера – Песков

Россия, по словам Дмитрия Пескова, продолжает контакты с США, в том числе обсуждается возможность нового визита Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Нового визита американских переговорщиков по ситуации на Украине – спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа, предпринимателя Джареда Кушнера – ожидают в России, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

У него спросили, правда ли, что в ближайшее время Уиткофф и Кушнер снова приедут в Россию.

По словам представителя Кремля, налаженные ранее каналы связи с американскими переговорщиками продолжают действовать, диалог с ними ведется.

"Как только даты будут согласованы, такой визит, мы надеемся, состоится"

– Дмитрий Песков

О возможном приезде Уиткоффа и Кушнера в Москву ранее сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Они утверждали, что встреча может пройти в январе, однако определенные даты еще не назначались. Американский президент Дональд Трамп говорил, что не знает о таких планах своих советников.