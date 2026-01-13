Отели Розы Хутор были загружены на 86% в новогодние праздники

Отели горнолыжного курорта "Роза Хутор" были заполнены более чем на 80% во время новогодних праздников, сообщила пресс-служба курорта.
"Загрузка отелей на "Роза Хутор" в новогодние каникулы превысила 80 процентов. Максимальный показатель составил 86 процентов"
– пресс-служба "Роза Хутор"
Эти цифры на 6% выше аналогичного показателя прошлого года, отметили в сообщении.
Также в праздничный период был отмечен значительный интерес к горнолыжной инфраструктуре курорта – было куплено более 100 тыс ски-пассов и прогулочных билетов.
Кроме того, пресс-служба анонсировала грядущие крупные спортивные и музыкальные мероприятия, которые пройдут в этом зимнем сезоне. Это РОЗАФЕСТ (24 января –1 февраля) и New Star Camp (23–29 марта), Кубок России по сноуборду в марте 2026 года.
Напомним, сезон катания на "Роза Хутор" стартовал 29 декабря 2025 года.
За новогодние праздники сочинские курорты посетили 470 тыс гостей.