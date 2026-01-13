Вестник Кавказа

АЖД приняли на 37% больше блок-поездов в прошлом году

АЖД приняли на 37% больше блок-поездов в прошлом году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Почти 400 контейнерных составов приняли АЖД за прошлый год. Это на 37% превысило показатели 2024 года. Также на 19% выросло количество отправленных контейнеров.

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) нарастили количество принятых блок-поездов (состав из грузовых контейнеров). За прошлый год по железным дорогам АР прошли 392 таких состава, что на 37% превысило показатели 2024 года. 

Согласно информации АЖД, за прошлый год на 19% выросло количество транспортированных контейнеров. Всего поезда АР перевезли свыше 135 тыс контейнеров, тогда как в 2024 году этот показатель равнялся 114 тыс. 

Ранее стало известно, что АЖД планируют модернизировать 10 станций на территории Нахчывана. Также планируется строительство свыше 800 инженерных сооружений.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1065 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.