Открытие аэропорта "Симферополь" обсудили в Крыму

В министерстве транспорта Крыма обсудили перспективы возможного открытия международного аэропорта "Симферополь".

Открытие аэропорта "Симферополь" после возобновления авиасообщения будет скоординировано с транспортной и курортной инфраструктурой Крыма, такое заявление сделал министр транспорта Крыма Арсений Козловский на своей официальной странице по итогам встречи с генеральным директором аэропорта Евгением Баженовым.

"В центре внимания были не только текущие вопросы содержания объекта, но прежде всего его перспективная готовность к работе в новом статусе — ключевого авиатранспортного узла Крыма после возобновления сообщения"

– Арсений Козловский

По его словам, в ходе общения с гендиректором авиационного узла были обсуждены вопросы комплексной подготовки к запуску рейсов. Очень важно обеспечить доступность Крыма для туристов со всех регионов России.

"Развитие авиасообщения – это мощный катализатор для роста туристического потока. Мы детально рассмотрели вопросы синхронизации работы аэропорта с транспортной и курортной инфраструктурой полуострова для комфортного приема и обслуживания сотен тысяч туристов"

– Арсений Козловский

Напомним, международный аэропорт "Симферополь" имени И.К. Айвазовского приостановил свою работу зимой 2022 года, как и ряд других аэропортов юга России.