Аэропорт Краснодара перешел к работе по фактической погоде

Снегопад и ледяной дождь, обрушившиеся сегодня на Краснодар, фактически заблокировали работу Международного аэропорта имени Екатерины II – с утра в воздушной гавани был отменен 21 авиарейс, информирует онлайн-табло авиагавани.

Аэропорт сообщил о трудностях с обслуживанием авиарейсов уже утром – его диспетчера отправили на запасные аэродромы 11 авиарейсов, чтобы расчистить аэродром от снега из-за усиления снегопада. За ним последовал ледяной дождь, после чего в аэропорту ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в целях обеспечения безопасности, сообщили в Росавиации, передает РИА Новости.

Сейчас, по данным табло, в расписании авиагавани на сегодня отменены 11 рейсов на вылет и 10 - на прилет. С вылетом на неопределенное время задерживаются пять рейсов в Москву в столичные аэропорты "Шереметьево" и "Внуково", два рейса в Стамбул, а также вылет перенесли в Ташкент, Ереван, Самарканд и Екатеринбург.

На прилет отменены четыре рейса из столичного аэропорта "Шереметьево", три рейса из Минеральных вод, а также самолеты из Стамбула, Еревана и Ставрополя.

Самое большое число отмененных авиарейсов пришлось на крупнейшую авиакомпанию России "Аэрофлот" – она отменила 11 рейсов в аэропорт Краснодара и из него за сегодня, 12 января, в том числе авиарейсы из Краснодара в Ереван и Екатеринбург, сообщили в ее пресс-службе.