Турция и Дагестан будут производить тракторы вместе

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Совместное дагестано-турецкое предприятие будет выпускать тракторы. На территории одного из заводов Дагестана будут производить до 70 единиц сельскохозяйственной техники.

Турецкая инвестиционно-строительная компания MKB Group провела переговоры с региональными властями Дагестана о запуске совместного проекта по производству техники сельскохозяйственного назначения. О переговорах представителей сторон в махачкалинском Центре поддержки экспорта заявила пресс-служба правительства республики.

После завершения переговорного процесса и начала совместных работ планируется выпуск около 70 тракторов в месяц. Реализация проекта может проходить на базе уже существующих машиностроительных предприятий, таких как "Дагдизель" (Каспийск) или "Концерн КЭМЗ" (Кизляр).

"Мы рассматриваем локализацию сборки сельхозтехники как необходимый элемент для системного развития агропромышленного комплекса Дагестана. При поддержке правительства РД совместно с Агентством по предпринимательству и инвестициям РД будем работать над реализацией этого проекта"

– директор Центра поддержки экспорта Руслан Абаскулиев

