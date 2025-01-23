Вестник Кавказа

Бесплатные автобусы будут ходить к месту крещенских купаний в Черкесске

Бесплатные автобусы будут ходить к месту крещенских купаний в Черкесске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Черкесска (столица Карачаево-Черкесии) организуют бесплатный транспорт к месту, где будут проводиться традиционные купания на Крещение 2026.

Попасть к месту крещенских купаний в 2026 году в Черкесске можно будет на бесплатных автобусах, рассказал мэр столицы КЧР Алексей Баскаев.

По его словам, автобусы, проезд в которых будет бесплатным, будут ходить каждые полчаса по особому маршруту, связывая ключевые точки города – остановки "Парковая" (круг) и "Центральный рынок" – с автостоянкой, расположенной у спорткомплекса "Юбилейный". На них можно будет попасть в парк "Зеленый остров", где и будут проводиться купания.

Как уточнили в мэрии, купель уже традиционно создадут на большом пруду. У нее будут дежурить спасатели, полицейские и медики.

"Участники крещенских купаний получат памятные полотенца, смогут согреться у специально разведенных больших костров и отведать бесплатного горячего чая со сладостями"

– мэрия Черкесска

Напомним, что Русская Православная Церковь отмечает Крещение 19 января.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
760 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.