Почему на Крещение в Грузии окунаются в озеро Паравани?

Хотя в Батуми крещенские купания в море стали уже традицией, на юге Грузии в Крещение принято окунаться в ледяные воды озера Паравани. Расскажем, что такое Натлисгеба, где находится озеро Паравани, как туда добраться и почему к этому озеру едут на Крещение.

Праздник Крещения Господня в Грузии, как и в других православных странах, отметили 19 января. В Грузии, где этот праздник известен как Натлисгеба, проводятся церковные службы, но есть и традиция крещенских купаний. Самые впечатляющие купания проходят на озере Паравани, в местах, которые называют "грузинской сибирью". Однако это место было выбрано не случайно.

Что такое Натлисгеба?

Натлисгеба - это грузинский православный праздник в честь крещения Иисуса Христа, название которого дословно переводится как "получение света". Крещению предшествует 40 дней поста. До наступления Крещения 19 января нужно успеть сжечь грузинскую рождественскую елку чичилаки, что символизирует избавление от прошлогодних неудач.

В день Крещения Господня в церквях страны проходят праздничные литургии, другая важная часть праздника - это освящение воды. Освященную воду в Грузии называют "цмида цкали". Кроме того, в этот день желающие принимают участие в крещенских купаниях, в основном в реках и море. Поскольку зимой в Грузии замерзают не все водоемы, купание в проруби здесь не слишком распространено. Однако озеро Паравани замерзает каждую зиму.

© Фото: Paata vardanashvili/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Почему на озере Паравани проходят крещенские купания?

Паравани - это самое большое озеро в Грузии, его площадь превышает 37 кв км. Озеро находится в регионе Самцхе-Джавахети в самой южной части Грузии, которую называют "грузинской сибирью". Считается, что в этих местах в IV веке на территорию Иберии (Грузии) вступила христианская просветительница Святая Нино. Перед тем как воздвигнуть крест в Джвари, а затем отправиться в Мцхету, чтобы проповедовать христианство, Святая Нино провела несколько дней на берегах озера Паравани. День пришествия святой Нино в Грузию отмечается 27 января. На берегу озера в память о родившейся в Каппадокии проповеднице в селе Пока были основаны два монастыря Святой Нино.

Как проходят купания на озере Паравни?

Натлисгеба проходит на озере Паравани всегда 19 января. Отверстие в форме креста Святой Нино вырезают на поверхности замерзшего озера накануне, 18 января. В отличие от обычного распятия, перекладина креста Святой Нино опущена концами вниз, поскольку Нино сделала крест из виноградной лозы. Служба в монастыре Святой Нино обычно начинается в 10-11 утра, а купание в проруби примерно с 13:00 и занимает обычно несколько часов, пока в воду не окунутся все желающие.

© Фото: Paata vardanashvili/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Как добраться до озера Паравани?

Служба проходит в более крупном монастыре Святой Нино в Пока, другой каменный маленький монастырь Святой Нино находится в 28 минутах пешком. Прорубь во льду прорубают на краю озера совсем рядом с крестом и деревянной церковью. Паравани находится в 3 часах езды от Тбилиси, но зимой поездка может занять больше времени, так как некоторые дороги могут быть перекрыты. К озеру лучше ехать через город Ниноцминда, который находится в 40 минутах езды от Паравани. К монастырю Святой Нино ведет подъездная дорога, обозначенная знаком, а рядом с монастырем есть парковка.