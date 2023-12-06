Озерный край Грузии: что нужно знать о посещении Цалки и Джавахетского плато

Из-за сурового климата Джавахетию называют грузинской Сибирью. Через это плато тянется цепь потухших вулканов, а концентрация озер здесь самая большая в Грузии. Расскажем, где находится Джавахетское плато и Цалка, почему туда стоит поехать, какие месяцы выбрать для поездки, как лучше добираться и что там посмотреть за несколько дней.

Интересен и этнокультурный состав Джавахетии, сформированный столетиями иммиграции. Здесь проживают сообщества, азербайджанцев, армян, греков, немцев и духоборов, что делает Джавахетию одной из самых разнообразных в этом отношении частей Грузии.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где находится Джавахетское плато?

Джавахетское плато лежит на юго-западе Грузии, недалеко от границ страны с Арменией и Турцией. На территории этого плато находится национальный парк Джавахети и многие альпийские озера. Находится плато на территории края Самцхе-Джавахети.

Чем интересны юг Самцхе-Джавахети и Цалка?

Край Самцхе-Джавахети расположен к юго-западу от Тбилиси и граничит с северной Арменией и северо-восточной Турцией. В этом краю находятся такие популярные направления как Боржоми, Вардзия, Ахалцихе, Абастумани и Бакуриани. Однако юг Джавахетии, а также город Цалка, принадлежащий к соседнему региону Квемо-Картли, туристы часто упускают из виду. Инфраструктура здесь пока не очень развита, но дороги хорошие, есть гостиницы и кафе.

В Джавахетии больше всего озер, включая самые большие озера страны, поэтому это место приобрело известность среди бердвотчеров. Цалка, расположенная в 80 км от Тбилиси, выступает хорошей базой для изучения соседней Джавахетии. Около Цалки также есть большое озеро, но оно искусственного происхождения.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Когда ехать в Джавахети?

Лучше всего посещать Джавахети в летние месяцы. Самая теплая погода здесь в июле и августе, причем температура воздуха на плато обычно не превышает 20℃, поэтому идеальное время для прогулок на свежем воздухе и езды на велосипеде - это лето. Лучший период для наблюдения за птицами на озерах - с августа по октябрь.

Как добраться до Джавахети и Цалки из Тбилиси?

Этот регион удобнее всего исследовать на собственном или арендованном автомобиле, но есть несколько вариантов и для туристов без автомобильных прав:

Между Тбилиси, Цалкой и Ниноцминдой ходят маршрутки, но в день отправляется всего несколько рейсов. От тбилисского автовокзала Ортачала на маршрутке можно доехать до Цалки (первая отправляется обычно в 9 утра, а проезд стоит 13 лари, ехать меньше 2 часов).

Кроме того, можно арендовать трансфер с остановками.

Летом из Тбилиси в этот регион привозят группы на однодневные экскурсии, в том числе в каньон Дашбаши (Цалка), озера Паравани и Сагамо.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что посмотреть в Цалке?

Если ехать из Тбилиси, сначала лучше осмотреть Цалку и окрестности водохранилища с ночевкой в Цалке. Если ехать из западной Грузии, стоит поменять маршрут местами. Цалкинское водохранилище - самое большое водохранилище в Грузии было создано в 1946 году для строительства ГЭС. Здесь катаются на лодках, рыбачат, но можно и просто прогуляться по его берегам. В Цалке есть мечеть, куда приходят и из соседних сел.

Каньон Цалка

Каньон Дашбаши, который все чаще называют каньон Цалка - это первый из двух больших каньонов в непосредственной близости от Цалки. Это самая популярная достопримечательность в этой местности, сюда часто приезжают на один день из Тбилиси те, кто не планирует углубляться дальше в Джавахети. Прорезанный рекой Храми восьмикилометровый каньон сопровождают небольшие водопады и нависающие скалы. Въезд в каньон обозначен указателями на главной дороге через Цалку с поворотом после заправки. Чтобы добраться до каньона и водопада, нужно пройти по тропинке, ведущей вниз. Стоимость посещения стеклянного моста со смотровой площадкой в виде алмаза - 49 лари (1680 рублей). На крутом склоне с видом на каньон стоит Церковь Святого Георгия, построенная в X веке.

Триалетские петроглифы

Триалетские петроглифы представляют собой около сотни наскальных рисунков, расположенных в скалистом ущелье реки Патара-Храми в 12 км от Цалки, недалеко от села Тикилиса. Эта древняя наскальная живопись была впервые обнаружена в 1880-х годах, им не менее 7 тысяч лет. Там нет указателя, поэтому искать петроглифы стоит возле большой белой водопроводной трубы.

Бешташени

Второй каньон расположен на восточной стороне водохранилища около села Бешташени. Хотя Бешташенский каньон меньше каоньона в Дашбаши, он тоже красив. Рядом с главной дорогой есть смотровая площадка. В селе Бешташени есть несколько средневековых церквей. Село в основном населено потомками понтийских греков.

Монастырь Трех Иерархов

Еще одна достопримечательность возле Цалки находится в селе Берта на западной стороне водохранилища. Монастырь Трех Иерархов был построен между VI и VII веками, а в XIX веке был перестроен местной греческой общиной. Главное здание монастырского комплекса построено прямо над источником. В этом роднике обитает речная форель.

Что посмотреть в Джавахети?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Озеро Паравани и монастырь Святой Нино

Паравани - это одно из вулканических озер Самцхе-Джавахети. На берегу озера в селе Пока стоит монастырь Святой Нино, построенный вокруг каменной церкви XI века. Помимо действующего женского монастыря, на территории комплекса есть приходская школа, больница и мастерская. Монахини также держат небольшую ферму и магазин, где продаются самодельные продукты, включая сыр, варенье, свечи и косметика. От села Тамбовка, которое находится на северо-западном берегу Паравани, есть тропа, по которой можно отправиться к мегалитической крепости Шаори.

Бугдашенский заказник недалеко от деревни Гореловка;

Вулканическое озеро Мадатапа, расположенное в 4 км от границы с Арменией на высоте 2100 метров;

Деревня Гореловка, где проживает община духоборов, эмигрировавших в Джавахети из России в 1840-х годах;

Коджорская крепость, которая находится на трассе при выезде из Тбилиси в сторону Цалки;

Крепость Биртвиси и национальный парк Триалети;

Бывшие немецкие колонии Асурети и Болниси, город Марнеули, где проживают в основном азербайджанцы;

Свято-Успенский собор Манглиси VI века. Алгетский национальный парк;

Пещерный город Вардзия, крепость Хертвиси, город Ахалцихе с крепостью Рабат.