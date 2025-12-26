Вестник Кавказа

Въезд в район Путина в Грозном будет венчать уникальная стела

Въезд в район Путина в Грозном будет венчать уникальная стела
© Фото: пресс-служба мэрии Грозного
В России завершился II Всероссийский конкурс "Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств", победителем которого стал проект въездной стелы района Владимира Путина в Грозном.

Авторитетное жюри II Всероссийского конкурса "Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств" назвало победителя – им стал проект въездной стелы района имени Владимира Путина в Грозном, разработанный институтом пространственного развития чеченской столицы, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

"Один из крупнейших строительных проектов Грозного одержал победу в номинации "Входные группы" категории "Архитектурные бюро, большие, крупные, сверхкрупные, средние города". Арт-объект будет возведен в рамках второго этапа строительства района имени Владимира Путина»

- мэрия Грозного

Всего на престижный конкурс поступило 970 заявок из разных регионов страны, передает портал "Это Кавказ".

Уже в феврале проект въездной стелы района Путина в Грозном будет представлен на фотовыставке "Лица городов России" в Совете Федерации в числе лучших работ.
 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
595 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.