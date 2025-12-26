Въезд в район Путина в Грозном будет венчать уникальная стела

Авторитетное жюри II Всероссийского конкурса "Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств" назвало победителя – им стал проект въездной стелы района имени Владимира Путина в Грозном, разработанный институтом пространственного развития чеченской столицы, сообщили в пресс-службе городской мэрии.
"Один из крупнейших строительных проектов Грозного одержал победу в номинации "Входные группы" категории "Архитектурные бюро, большие, крупные, сверхкрупные, средние города". Арт-объект будет возведен в рамках второго этапа строительства района имени Владимира Путина»
- мэрия Грозного
Всего на престижный конкурс поступило 970 заявок из разных регионов страны, передает портал "Это Кавказ".
Уже в феврале проект въездной стелы района Путина в Грозном будет представлен на фотовыставке "Лица городов России" в Совете Федерации в числе лучших работ.