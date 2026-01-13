Небо Ирана открыто для самолетов – СМИ

Пятичасовое закрытие воздушного пространства над Ираном завершилось возобновлением авиасообщения в тот же день, сообщают международные медиа.

Закрытие Ираном воздушного пространства из-за политической нестабильности, вызванной массовыми протестами, закончилось спустя около пяти часов после издания соответствующего указа. Об этом сообщает британское информационное агентство Reuters, ссылаясь на Flightradar24 и удаление сообщения о закрытии неба над Ираном со страницы Федерального управления гражданской авиации США.

Полеты возобновили две местные авиакомпании: Mahan Air, базирующаяся в столичном аэропорту имени Имама Хомейни, и Yazd Airways из иранского города Йезд, а также азиатский авиаперевозчик AVA Airlines, аэропорт базирования которого находится в тегеранском городе Мехрабад, согласно данным мониторингового сервиса Flightradar24.

Протесты, охватившие Иран с конца декабря, привели к вскрытию внутренней политической напряженности и эскалации отношений Исламской Республики с рядом стран (США и Израиль), не поддерживающих действующий режим власти.