Грузия пожаловалась в BBC на сюжет о химоружии

Грузия подала жалобу британской вещательной компании ВВС на публикацию сюжета о якобы применении властями камита против протестующих в конце 2024 года, пишут грузинские СМИ.

Грузинские власти требуют удалить соответствующую публикацию и все материалы, связанные с ней, со всех платформ.

Кроме того, Грузия настаивает на том, чтобы ВВС выразили публичные и четкие извинения за то, что обвинили власти страны в применении химических средств без фактических оснований.

Также извинения должны последовать за распространение информации без фактических оснований информации о том, что правящая партия "Грузинская мечта" использовала насильственные методы для разгона протестующих.

Напомним, ранее британская вещательная компания ВВС опубликовала документальный фильм о том, что в ходе подавления антиправительственных протестов в Тбилиси в 2024 году власти Грузии использовали химическое оружие – камит.