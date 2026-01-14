Абхазия поставила меньше мандаринов, но больше фейхоа и хурмы в Россию

Экспорт мандаринов из Абхазии в Россию сократился в нынешнем сезоне по сравнению с прошлым, при этом увеличились объемы поставок других фруктов, например фейхоа.

Поставки абхазских мандаринов в Россию осенью-зимой 2025-2026 года сократились на 15% по сравнению с прошлым сезоном, такие данные предоставил Государственный таможенный комитет Абхазии.

С начала нынешнего цитрусового сезона из Абхазии было вывезено 31 тыс 304 т мандаринов, за аналогичный период прошлого года показатель составил 36 912 т.

Экспорт фейхоа, напротив, увеличился на 15%, с 1098 до 1266 т. Более чем в два раза выросли поставки хурмы – с 248 т до 509 т. Количество отправленных в Россию лимонов подскочило почти в 2,3 раза, до 923 т (прежняя цифра – 407 т). Наконец, стали больше и поставки апельсинов: они поднялись с 251 до 302 т, то есть в 1,2 раза.

Министерство сельского хозяйства Абхазии намерено отправить на экспорт 33 тыс т абхазских мандаринов до конца сезона.