Турция направит истребители в Эстонию и Румынию

НАТО укрепляет восточные рубежи противовоздушной обороны турецкими истребителями. Самолеты ВВС Турции будут патрулировать воздушное пространство Эстонии и Румынии.

ВВС Турции примут участие в миссиях НАТО по патрулированию. В рамках задач альянса турецкие истребители будут дислоцированы в Эстонии и Румынии, информирует Минобороны Турции.

Патрулирование в Эстонии будет проходить с августа по ноябрь 2026 года, в Румынии боевые самолеты Турции будут размещаться с декабря этого года до марта 2027 года.

Патрулирование проводится в рамках усиления противовоздушной обороны НАТО.

Отметим, что Турция ранее посылала свои истребители для патрулирования европейского неба – в 2021 году (Польша), а также с 2023 по 2024 годы (Румыния).