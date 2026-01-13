Иран испытывает огромный дефицит пресной воды

Водохранилища Ирана стремительно мелеют, а объем поступающей в них воды только за последние четыре месяца сократился на 11%, что вынуждает жителей страны серьезно ограничивать ее потребление.

В Иране все острее стоит проблема нехватки питьевой воды – на это влияет не только установившаяся в регионе длительная засуха, но и заметное сокращение объемов воды, поступающей в водохранилища страны – только за последние 110 дней ее объем сократился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Иранской компании по управлению водными ресурсами.

Так, с 23 сентября 2025 г. по сегодняшний день водохранилища Ирана пополнились 5,62 млрд кубометров пресной воды, тогда как годом ранее за тот же период эта цифра составляла 6,33 млрд кубометров. Несмотря на жесткую экономию, расход воды (6,17 млрд кубометров) превышает ее поступление, передает Trend.

Продолжаться долго это не может – уже сейчас общий совокупный объем влаги во всех водохранилищах страны чуть больше 18 млрд кубометров, и это лишь треть (35%) их емкости.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия при необходимости готова экспортировать пресную воду иранским потребителям, испытывающим дефицит этого природного ресурса из-за катастрофической засухи, но пока Иран с такой просьбой по официальным каналам к представителям российского государства еще не обращался. В России прекрасно понимают, насколько остро для Ирана стоит проблема слишком долгого засушливого периода: проблема засухи в Иране может быть вынесена на повестку дня пятистороннего диалога стран Каспийской пятерки.