Все сегменты Среднего коридора построят к 2030 году – Кобахидзе

Строительство всех сегментов Среднего коридора закончат к 2030 году, такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на саммите Неделя устойчивого развития в Абу-Даби.
Кроме того, Кобахидзе подчеркнул роль Грузии в регионе Южного Кавказа и отметил развитие транспортного потенциала страны, несмотря на то, что Грузию нельзя назвать большим государством.
Также грузинский премьер упомянул большое количество соглашений о свободной торговле в регионе, в том числе со странами ЕС, Турцией, ОАЭ и другими.
"Мы являемся самой быстро развивающейся и растущей экономикой. Средний темп экономического роста за последние пять лет составил 9,3%"
– Ираклий Кобахидзе
Кроме того, он отметил важность евроинтеграции и подчеркнул, что Тбилиси очень важно продолжать следовать этому плану.