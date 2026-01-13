Все сегменты Среднего коридора построят к 2030 году – Кобахидзе

Грузинский премьер, выступая в ходе саммита в ОАЭ, заявил о том, что строительство Среднего коридора завершат через 4 года. Кроме того, Кобахидзе отметил транспортный потенциал развития Грузии.

Строительство всех сегментов Среднего коридора закончат к 2030 году, такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на саммите Неделя устойчивого развития в Абу-Даби.

Кроме того, Кобахидзе подчеркнул роль Грузии в регионе Южного Кавказа и отметил развитие транспортного потенциала страны, несмотря на то, что Грузию нельзя назвать большим государством.

Также грузинский премьер упомянул большое количество соглашений о свободной торговле в регионе, в том числе со странами ЕС, Турцией, ОАЭ и другими.

"Мы являемся самой быстро развивающейся и растущей экономикой. Средний темп экономического роста за последние пять лет составил 9,3%"

– Ираклий Кобахидзе

Кроме того, он отметил важность евроинтеграции и подчеркнул, что Тбилиси очень важно продолжать следовать этому плану.