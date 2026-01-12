Средний коридор жизненно важен для Кавказа – МИД Грузии

Грузия намерена прикладывать все возможные усилия для развития как собственного, так и регионального транзитного потенциала через Средний коридор.

Транзитный потенциал Кавказа напрямую связан с развитием Транскаспийского транспортного маршрута (Среднего коридора). Об этом заявила глава министерства иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили во время выступления на ежегодном саммите "Неделя устойчивого развития" в Абу-Даби, который в этом году посвящен сотрудничеству, инвестициям и инновациям.

"В контексте развития международного сотрудничества продвижение Среднего коридора имеет для нас жизненно важное значение. На этой платформе крайне важно привлечь внимание к транзитным возможностям нашего региона"

– Мака Бочоришвили

Бочоришвили отметила готовность грузинской стороны делиться с заинтересованными в инвестиционных вложениях компаниями всеобъемлющей информацией. Глава внешнеполитического ведомства Грузии также рассказала о будущих встречах с представителями международные организаций, во время которых будет представлена презентация экономического, логистического и транзитного потенциала Грузии в рамках укрепления связей между странами.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил с заявлением о готовности страны преступить к модернизации транспортной инфраструктуры, которая создаст единую логистическую экосистему для связи между Европой и Азией.

"Задача нашего правительства – в конечном итоге превратить Средний коридор в самый надежный, безопасный и эффективный коридор в регионе"

– Ираклий Кобахидзе