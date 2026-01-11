В горах Грузии снова ждут лавин

Международный автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" сегодня утром снова закрылся для всех типов транспорта из-за опасности схода снежных лавин в горах Грузии.

Единственная дорога из Грузии в Россию, которая пролегает через Международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Верхний Ларс" в Северной Осетии, сегодня утром снова закрылась для всех типов транспортных средств, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.

"Из-за опасности схода лавин на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинской дороги) запрещено движение всех транспортных средств"

- департамент

Ранее мы писали о том, что запрет на проезд большегрузов через Верхний Ларс был введен 9 января в час ночи, а движение прочих видов автотранспорта через МАПП прекратилось спустя несколько часов. После этого проезд открывали несколько раз, но только для легкового автотранспорта, из-за чего на нем собрались около 1,7 тысяч грузовиков, которые ждут пересечения границы уже более четырех суток.