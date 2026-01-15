Швейцария отчиталась перед Грузией о таянии ледников

Ученые из Швейцарии досконально исследовали ледники Грузии и подготовили для Тбилиси рекомендации по наблюдению за опасными местами в ледниковых долинах. Правительство Грузии организует для этого отдельную межведомственную структуру.

Швейцарские эксперты-гляциологи из компании Geotest AG предоставили отчет правительству Грузии по итогам трех лет исследований ледниковых долин в республике на предмет влияния на них процессов глобального потепления.

Ученые тщательно изучили 22 долины и пришли к выводу, что таяния ледников в Грузии в обозримой перспективе ждать не приходится. Тем не менее, в стране найдено несколько высокорисковых точек, где в тот или иной момент могут возникнуть проблемы.

В связи с этим отчет Geotest AG требует установить постоянный экспертный контроль в установленных местах.

"В результате исследования было выявлено, что непосредственной угрозы не существует, однако определены географические районы, где существуют вызовы, и для управления рисками необходимо размещение современных систем мониторинга"

– Geotest AG

Правительство уже отреагировало на отчет швейцарских гляциологов, распорядившись уже в этом году организовать ледниковый мониторинг. С этой целью в государстве появится отдельная межведомственная структура.