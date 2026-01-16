Дамаск берет под контроль Евфратскую ГЭС

Сирийская армия нацелилась на освобождение крупного энергетического узла в провинции Ракка – Евфратской ГЭС, которую 15 лет контролируют курдские формирования "Сирийских демократических сил".

Операция сирийской армии против курдской коалиции "Сирийские демократические силы" набирает обороты: к вечеру субботу войска вошли в стратегически важный город Табка в провинции Ракка с целью установить государственный контроль над Евфратской ГЭС и лишить СДС источника энергии.

"Наши войска вошли в город Табка с нескольких направлений, формирования курдских СДС окружены в районе военного аэродрома"

– пресс-служба армии Сирии

Командование сирийской армии выдвинуло требование СДС покинуть западный берег Евфрата, оставить Табку и не мешало реинтенграции северный районов Сирии в Сирийскую Арабскую Республику.

"Требуем, чтобы руководство СДС немедленно выполнило свои заявленные обязательства и прекратило препятствовать любым усилиям, направленным на стабилизацию ситуации в регионе"

– пресс-служба армии Сирии

Дамаск обратил внимание, что только этот путь является возможностью остановить боевые действия в Ракке.

Отметим, что сегодня восемь селений в Ракке перешло под контроль Дамаска. Курдские военные соединения продолжают отступать под давлением сирийской армии.