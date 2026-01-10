Дамаск закрыл для граждан западный берег Евфрата

Сирийская армия занимает провинцию Рака и движется к городу Табка. Дамаск обратился к местному населению с просьбой не помогать курдскому сопротивлению ради собственной безопасности.

Сирийская армия объявила, что с сегодняшнего дня на западном берегу Евфрата действует особый режим закрытой военной зоны, в связи с чем мирному населению в этой местности рекомендовано не участвовать в действиях курдской коалиции "Сирийских демократических сил", чтобы не попасть под перекрестный огонь.

Таким образом Дамаск расширяет военную операцию против СДС в районе Алеппо после того, как не удалось интегрировать вооруженные отряды курдской коалиции в сирийскую армию.

"Армия продолжает операции по расширению своего контроля и объявляет территорию западного берега Евфрата закрытой военной зоной. Призываем гражданское население в этом регионе дистанцироваться от позиций курдских отрядов"

– армия Сирии

Сейчас сирийская армия размещается в провинции Рака и планирует взятие под контроль города Табка, ценного тем, что в нем находится важный энергетический узел – Евфратская ГЭС.

По оценкам Дамаска, ситуацию сейчас осложняет вмешательство Рабочей партии Курдистана: хотя в Турции РПК постановила сложить оружие и участвовать в политической борьбе исключительно мирными средствами, в Сирии она поддерживает боевиками и оружием СДС.

Пресс-служба сирийской армии подчеркнул, что именно боевики РПК нападают сейчас на силы официального Дамаска в районе Евфрата и препятствуют их продвижению к Табке.