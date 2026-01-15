Иран и Пакистан созвонились второй раз за неделю

Тегеран проинформировал о новом звонке главы МИД Ирана Аббаса Ракчи в Пакистан. Он еще раз позвонил министру иностранных дел Пакистана Мохаммаду Исхаку Дару, чтобы поговорить о борьбе иранского руководства с беспорядками в стране.

Как рассказали во внешнеполитическом ведомстве Исламской Республики Иран, сегодня утром состоялись телефонные переговоры руководителя МИД ИРИ Аббаса Аракчи с его пакистанским коллегой Мохаммадом Исхаком Даром.

Это уже второй разговор двух министров в течение недели – они созванивались во вторник 13 января. Как и в прошлый раз, Аракчи и Дар побеседовали о ситуации на Ближнем Востоке и в Южной Азии.

В центре их обмена мнениями стали беспорядки в Иране и действия иранского руководства по их прекращению. Дар заявил, что Исламабад рассчитывает на скорейшую стабилизацию Ирана и сохранение в Исламской Республике мира.

В завершение разговора Аракчи и Дар условились о продолжении регулярных дипломатических контактов Ирана и Пакистана с целью координации действий по обоюдно интересным региональным темам.