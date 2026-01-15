В Иран возвращается интернет

Прекращение беспорядков сделало возможным восстановление интернет-связи в Исламской Республике Иран – иранские СМИ информируют, что у части абонентов интернет-провайдеров ИРИ восстановлено подключение к мировой сети Интернет.
Подчеркивается, что именно благодаря полному отключению цифровых коммуникаций в стране властям удалось остановить нарастание беспорядков неделю назад, поскольку провокаторы лишились средств координации противоправных действий.
"Отключение интернета на несколько дней для обеспечения безопасности страны и граждан по причине организации террористами беспорядков сыграло важную роль в осуществлении контроля и опознании террористов"
– информагентство Mehr
При этом не уточняется, каким именно клиентам интернет-провайдеров восстановлен доступ в Интернет.
Напомним, что интернет-связи в Иране не было с 8 января.