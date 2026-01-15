США усиливают военную группировку возле Ирана

На фоне примирительных заявлений президента США Дональда Трампа СМИ США фиксируют наращивание американской военной группировки сил неподалеку от Ирана. В Персидский залив скоро прилетят дополнительные истребители и будут доставлены машины противоракетной обороны.

Как установили американские СМИ, Пентагон готовит процесс передислокации истребителей и систем ПРО на военные базы в Персидском заливе, в непосредственной близости от территории Ирана. Речь идет о нескольких эскадрильях ВВС и ряде противоракетных дивизионов.

Они могут быть размещены в том числе на базе Аль-Удейд в Катаре, которая в конце 12-дневной ирано-израильской войны подверглась контратаке КСИР после американских бомбардировок ядерных объектов в Иране.

Истребители и системы ПРО усилят нынешнюю группировку ВС США в Персидском заливе, которая уже насчитывает порядка 30 тыс солдат и офицеров.

Напомним, что в регион уже идет авианосец USS Abraham Lincoln, движущийся в Персидский залив из Южно-Китайского моря. На нем находятся четыре эскадрильи истребителей, включая несколько передовых боевых самолетов F-35.

Авианосец сопровождают крейсер и три эсминца с ракетами Tomahawk. В Персидском заливе их уже ждут еще три эсминца также с "Томагавками".

В регионе участилось число полетов военных транспортников США – за последние сутки не менее 14 раз они приземлялись на американских военных базах на Ближнем Востоке.

Американские СМИ связывают всю эту активность с подготовкой Пентагона к возможному приказу президента США Дональда Трампа нанести удар по целям в Исламской Республике Иран.

Ряд изданий высказывает предположение, что для нападения на Иран могут быть задействованы "невидимки" B-2. Эти стратегические бомбардировщики находятся в США, но способны в течение полутора суток добраться до иранской территории без посадок.