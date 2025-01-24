Выход Еревана из ЕАЭС урежет армянский экспорт на 80% – Захарова

Если Армения примет решение о выходе из ЕАЭС, то ее экономика понесет серьезные потери, предупредила представитель МИД России Мария Захарова. Она призвала Ереван задуматься о практической стороне такого выбора.

Экспорт из Армении критически упадет, если страна перестанет быть членом ЕАЭС, такой прогноз дала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, его объемы упадут на 80%, и заместить эти потери едва ли получится, даже если брать среднесрочную перспективу.

Дипломат напомнила, что, по армянской же статистике, за последнее десятилетие экспорт из Армении вырос в десять раз, по большей части благодаря России: российско-армянский товарооборот в 2024 году почти достиг $12 млрд.

"В 2023 году товарооборот с Россией достиг $3,4 млрд. И это не подачки, не гуманитарная помощь "с барского плеча", а честно заработанные армянскими производителями деньги. Это стимул для развития экономики Армении"

– Захарова

Представитель МИД России уточнила, что Армения, как суверенное государство, обладает правом определять вектор своей внешней политики. Однако, указала дипломат, властям Армении имеет смысл учитывать практические последствия подобных решений, не политизируя их.

В то же время, Мария Захарова напомнила, что Европе и США не нужны армянские товары: если бы Запад имел в них потребность, то закупал бы их уже сейчас.