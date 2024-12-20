Суд в Краснодаре оштрафовал владельца потерпевшего крушение танкера "Волгонефть 212"

Владелец танкера "Волгонефть 212" был оштрафован за нарушение правил эксплуатации судна. В конце прошлого года грузовое судно разломилось в Керченском проливе во время шторма.

Арбитражный суд Краснодарского края наложил штрафные санкции в 30 тыс рублей на фирму, в собственности которой находится танкер "Волгонефть 212", разбившийся в Керченском проливе.

Сообщается, что штрафные санкции были наложены за нарушение технических правил эксплуатации судна.

"Суд постановил привлечь ООО "Кама Шиппинг" (...) к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.43 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Назначить наказание в виде административного штрафа в 30 тысяч рублей"

– решение суда

В Новороссийской транспортной прокуратуре ранее сообщили, что руководство судовладельческой компании пренебрегло правилами сезонности и локации, отправив транспортное средства в море позже положенного срока и с нарушением района плавания.

Напомним, что крушение двух танкеров произошло в Керченском проливе в середине декабря. Авария стала причиной масштабной экологической катастрофы – разлива мазута на большой площади, охватившей Крым и побережье Кубани.